"Юридичний нонсенс". Бізнесмен Черняк про рішення РФ оголосити його в розшук за допомогу ЗСУ

Про це він повідомив у коментарі РБК-Україна .

"У мене ніколи не було жодних судимостей, кримінальних справ, жодних кримінальних історій, тому мені складно коментувати цей юридичний маразм, коли громадянина України намагаються переслідувати за допомогу своїй країні - це юридичний нонсенс. Очевидно, що ми продовжимо допомагати та робити все, що маємо робити зараз підприємці: платити податки, працювати, створювати робочі місця", - наголосив Черняк.

"Global Spirits" з 2014 року має обмежувальну санкцію щодо заборони роботи на ринку РФ. У Росії компанія Черняка та "Оболонь" одними з перших потрапили під санкції - їм заборонено продавати, розповсюджувати та виробляти бренди на території РФ. 24 лютого 2022 року "Global Spirits" відкликала ліцензію.

Бізнесмен також повідомив, що на початку війни компанія "Global Spirits" заплатила до бюджету України 3,57 мільярда гривень податків, при цьому прибуток зменшився, а витрати залишилися тими самими.

"Основне завдання зараз - це створювати конкурентний, експортно орієнтований продукт високої якості та з високою доданою вартістю, щоб збільшувати потенціал нашої економіки", - додав бізнесмен.