"Юридический нонсенс". Бизнесмен Черняк о решении РФ объявить его в розыск за помощь ВСУ

Об этом он сообщил в комментарии РБК-Украина .

"У меня никогда не было никаких судимостей, уголовных дел, никаких криминальных историй, поэтому мне сложно комментировать этот юридический маразм, когда гражданина Украины пытаются преследовать за помощь своей стране - это юридический нонсенс. Очевидно, что мы продолжим помогать и делать все, что должны делать сейчас предприниматели: платить налоги, работать, создавать рабочие места", - отметил Черняк.

"Global Spirits" с 2014 года имеет ограничительную санкцию о запрете работы на рынке РФ. В России компания Черняка и "Оболонь" одними из первых попали под санкции - им запрещено продавать, распространять и производить бренды на территории РФ. 24 февраля 2022 года "Global Spirits" отозвала лицензию.

Бизнесмен также сообщил, что сначала войны компания "Global Spirits" заплатила в бюджет Украины 3,57 миллиарда гривен налогов, при этом прибыль уменьшилась, а расходы остались теми же.

"Основная задача сейчас - это создавать конкурентный, экспортно ориентированный продукт высокого качества и с высокой добавленной стоимостью, чтобы увеличивать потенциал нашей экономики", - добавил бизнесмен.