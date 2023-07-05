ua ru
Ср, 05 июля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

"Юридический нонсенс". Бизнесмен Черняк о решении РФ объявить его в розыск за помощь ВСУ

Новина українською →
Киев, Среда 05 июля 2023 21:57
"Юридический нонсенс". Бизнесмен Черняк о решении РФ объявить его в розыск за помощь ВСУ Фото: украинский бизнесмен Евгений Черняк (facebook.com/globalspirits)
Автор: Юлия Акимова

Украинский бизнесмен Евгений Черняк назвал нонсенсом решение Следственного комитета РФ объявить его в розыск за перечисление средств Вооруженным силам Украины.

Об этом он сообщил в комментарии РБК-Украина.

"У меня никогда не было никаких судимостей, уголовных дел, никаких криминальных историй, поэтому мне сложно комментировать этот юридический маразм, когда гражданина Украины пытаются преследовать за помощь своей стране - это юридический нонсенс. Очевидно, что мы продолжим помогать и делать все, что должны делать сейчас предприниматели: платить налоги, работать, создавать рабочие места", - отметил Черняк.

"Global Spirits" с 2014 года имеет ограничительную санкцию о запрете работы на рынке РФ. В России компания Черняка и "Оболонь" одними из первых попали под санкции - им запрещено продавать, распространять и производить бренды на территории РФ. 24 февраля 2022 года "Global Spirits" отозвала лицензию.

Бизнесмен также сообщил, что сначала войны компания "Global Spirits" заплатила в бюджет Украины 3,57 миллиарда гривен налогов, при этом прибыль уменьшилась, а расходы остались теми же.

"Основная задача сейчас - это создавать конкурентный, экспортно ориентированный продукт высокого качества и с высокой добавленной стоимостью, чтобы увеличивать потенциал нашей экономики", - добавил бизнесмен.

Напомним, 3 июля российский Следственный комитет объявил о начале уголовное производство в отношении холдинга Global Spirits и его бенефициара - украинского бизнесмена Евгения Черняка. Также Следком РФ объявил бизнесмена в розыск.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Следком РФ бизнес Хортица
NEWS
Взрыв в Шевченковском райсуде Киева: злоумышленник погиб на месте
Взрыв в Шевченковском райсуде Киева: злоумышленник погиб на месте
DAILY
Александр Харченко: По Запорожской АЭС теоретически есть два больших негативных сценария
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Александр Харченко: По Запорожской АЭС теоретически есть два больших негативных сценария