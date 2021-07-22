З юридичної точки зору Росію чекає поразка у ЕСПЛ, - Мін'юст
Росію чекає поразка в Європейському суді з прав людини за позовом проти України. Водночас, у росіян з'явиться додатковий медіа-майданчик.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра юстиції Дениса Малюськи у Facebook.
Міністр переконаний, що "Росія сплутала ЄСПЛ з шоу на російському телебаченні", адже у позові до суду виклали "усі міфи російської пропаганди".
"Зовсім безглуздим такий вчинок не назвеш - у них з‘явиться додатковий медіа майданчик для промивання мізків та медіа-привід. Але з юридичної точки зору - їх очікує неминуча поразка", - написав Малюська.
Нагадаємо, Росія подала позов проти України до Європейського суду з прав людини.
Зокрема, Росія звинуватила Україну в катастрофі рейсу МН17.
Пізніше у президента РФ Володимира Путіна прокоментували скаргу Росії проти України в ЄСПЛ.