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З юридичної точки зору Росію чекає поразка у ЕСПЛ, - Мін'юст

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Четвер 22 липня 2021 14:00
З юридичної точки зору Росію чекає поразка у ЕСПЛ, - Мін'юст Фото: міністр юстиції України Денис Малюська (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Росію чекає поразка в Європейському суді з прав людини за позовом проти України. Водночас, у росіян з'явиться додатковий медіа-майданчик.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра юстиції Дениса Малюськи у Facebook.

Міністр переконаний, що "Росія сплутала ЄСПЛ з шоу на російському телебаченні", адже у позові до суду виклали "усі міфи російської пропаганди".

"Зовсім безглуздим такий вчинок не назвеш - у них з‘явиться додатковий медіа майданчик для промивання мізків та медіа-привід. Але з юридичної точки зору - їх очікує неминуча поразка", - написав Малюська.

Нагадаємо, Росія подала позов проти України до Європейського суду з прав людини.

Зокрема, Росія звинуватила Україну в катастрофі рейсу МН17.

Пізніше у президента РФ Володимира Путіна прокоментували скаргу Росії проти України в ЄСПЛ.

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З юридичної точки зору Росію чекає поразка у ЕСПЛ, - Мін'юст
З юридичної точки зору Росію чекає поразка у ЕСПЛ, - Мін'юст
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