В США оштрафовали юрфирму из-за доклада по Украине по заказу Манафорта

Фото: Пол Манафорт (NBC News youtube)

Отчет на 187 страниц был использован правительством Виктора Януковича

Американская юридическая компания Skadden, Arps, Slate, Meagher&Flom LLP признала, что она должна была зарегистрироваться "иностранным агентом" из-за своей работы в Украине во времена президентства Виктора Януковича. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на DW.

Сообщается, что компания по заказу американского лоббиста и политического консультанта Пола Манафорта написала отчет, в котором критическим образом оценивалась работа на должности премьер-министра Украины Юлии Тимошенко, оппонентки Януковича на президентских выборах 2010 года. Юридическая компания согласилась возместить правительству сумму, которую она получила от украинской стороны за отчет. Сумма, которую фирма получила за свою работу, составила 4,6 миллиона долларов США.

Отчет на 187 страниц был использован правительством Виктора Януковича, чтобы оправдать досудебное содержание под стражей Тимошенко перед Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ).

Skadden указал в заявлении, что соглашение с минюстом США "закрыло вопрос" с правительством Соединенных Штатов, и пообещал принять меры, чтобы "подобное не случилось снова".

Напомним, жюри присяжных в судебном процессе в Верджинии единогласно признало виновным бывшего руководителя предвыборного штаба Дональда Трампа и политтехнолога Виктора Януковича.

Присяжные решили доказанными пять обвинений в налоговом мошенничестве, два нарушения банковского законодательства и одно о скрытии зарубежных счетов.