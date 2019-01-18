В США оштрафували юрфірму через доповідь по Україні на замовлення Манафорта

Фото: Пол Манафорт (NBC News youtube)

Звіт на 187 сторінок був використаний урядом Віктора Януковича

Американська юридична компанія Skadden, Arps, Slate, Meagher&Flom LLP визнала, що вона повинна була зареєструватися "іноземним агентом" за свою роботу в Україні у часи президентства Віктора Януковича. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на DW.

Повідомляється, що компанія на замовлення американського лобіста та політичного консультанта Пола Манафорта написала звіт, в якому критичним чином оцінювалася робота на посаді прем'єр-міністерки України Юлії Тимошенко, опонентки Януковича на президентських виборах 2010 року. Юридична компанія погодилася відшкодувати уряду суму, яку вона отримала від української сторони за звіт. Сума, яку юридична фірма отримала за свою роботу, склала 4,6 мільйона доларів.

Звіт на 187 сторінок був використаний урядом Віктора Януковича, аби виправдати досудове утримання під вартою Тимошенко перед Європейським судом з прав людини (ЄСПЛ).

Skadden зазначивши у заяві, що угода з мін'юстом США "закрила питання" з урядом Сполучених Штатів, пообіцяв вжити заходів, аби "подібне не трапилося знову".

Нагадаємо, журі присяжних у судовому процесі в Верджинії одноголосно визнало винним колишнього керівника передвиборного штабу Дональда Трампа і політтехнолога Віктора Януковича.

Присяжні вирішили доведеними п'ять звинувачень у податковому шахрайстві, два порушення банківського законодавства та одне про приховування закордонних рахунків