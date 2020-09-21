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У Юрченко нашли незарегистрированный пистолет

Автор: Олег Черныш

Правоохранители обнаружили у народного депутата Александра Юрченко незарегистрированный пистолет. Об этом в ходе заседания суда по избранию меры пресечения Юрченко заявил прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

По словам прокурора, 16 сентября пистолет был найден детективами Национального антикоррупционного бюро Украины в доме родителей Юрченко в Броварском районе Киевской области.

На пассажирском сидении машины депутата они увидели пистолет и мобильный телефон. Но у правоохранителей не было санкции суда на обыск автомобиля. На время пока прокуроры получали это разрешение возле автомобиля остались дежурить два детектива НАБУ.

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На следующий день этих детективов попытались отогнать от машины сам Юрченко и его адвокат.

Прокурор САП отметил в суде, что у депутата нет разрешения на хранение оружия.

Напомним, сегодня ВАКС избирает меру пресечения нардепу Юрченко. Его подозревают во взяточничестве.

Следствие считает, что депутат просил 13 тысяч долларов за внесение предложений в законопроект о переработке отходов и в дальнейшем 200 тысяч долларов для подкупа народных депутатов.

В связи со скандалом Юрченко исключили из фракции "Слуга народа".

Президент Владимир Зеленский заявил, что Юрченко обязательно сядет в тюрьму.

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