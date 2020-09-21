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У Юрченка знайшли незареєстрований пістолет

Автор: Олег Черниш

Правоохоронці виявили у народного депутата Олександра Юрченка незареєстрований пістолет. Про це в ході засідання суду щодо обрання запобіжного заходу Юрченко заявив прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

За словами прокурора, 16 вересня пістолет був знайдений детективами Національного антикорупційного бюро України в домі батьків Юрченко в Броварському районі Київської області.

На пасажирському сидінні машини депутата вони побачили пістолет і мобільний телефон. Але у правоохоронців не було санкції суду на обшук автомобіля. На час поки прокурори отримували це дозвіл біля автомобіля залишилися чергувати два детективи НАБУ.

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Наступного дня цих детективів спробували відігнати від машини сам Юрченко та його адвокат.

Прокурор САП зазначив у суді, що у депутата немає дозволу на зберігання зброї.

Нагадаємо, сьогодні ВАКС обирає запобіжний захід нардепу Юрченко. Його підозрюють у хабарництві.

Слідство вважає, що депутат просив 13 тисяч доларів за внесення пропозицій до законопроекту про перероблення відходів і надалі 200 тисяч доларів для підкупу народних депутатів.

У зв'язку зі скандалом Юрченко виключили з фракції "Слуга народу".

Президент Володимир Зеленський заявив, що Юрченко обов'язково сяде у в'язницю.

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