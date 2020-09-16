Юрченко должен сложить полномочия, - Арахамия

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия считает, что народный депутат Александр Юрченко, которому инкриминируют получение взяток, должен сложить полномочия. Также Арахамия считает необходимым провести быстрый и открытый суд в отношении Юрченко.

Об этом он заявил в эфире "Хард с Влащенко" на телеканале "Украина 24".

"Я считаю, что он должен сложить мандат. Он депутат мажоритарщик, за него голосовала большая часть города Киева, но мы его не можем заставить", - сказал Арахамия.

Он отметил, что необходимо провести открытый судебный процесс.

"Если он виновен, я считаю, что его как можно быстрее надо посадить за решетку", - добавил Арахамия.

Напомним, ранее НАБУ опубликовало материалы уголовного дела, в котором хотят объявить подозрение нардепу Юрченко. Ему инкриминируют возможное получение взяток за внесение правок в законопроекты.

Сам Юрченко уже заявил о своем выходе из фракции "Слуга народа". Такое решение у президента Владимира Зеленского считают уместным.

Как писало РБК-Украина, суд взял под стражу с возможностью залога в 1,5 млн гривен "помощника" Юрченко по данному делу.