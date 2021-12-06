Юный украинец завоевал "золото" на чемпионате мира по прыжкам в воду

Юный украинец Алексей Середа стал чемпионом мира по прыжкам в воду среди юниоров. 15-летний уроженец Николаева завоевал "золото" в возрастной группе В.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальный олимпийский комитет (НОК) Украины.

"Поздравляем украинского прыгуна в воду Алексея Середу с "золотом" на проходящем в Киеве юниорском чемпионате мира", - говорится в сообщении. Отмечается, что 15-летний спортсмен победил в прыжках с 10-метровой вышки в возрастной группе В. Середа принес юношеской сборной Украины пятую медаль на мировом первенстве.