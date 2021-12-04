Украинцы завоевали "серебро" в синхронных прыжках в воду на юниорском чемпионате мира

Украинцы Данила Коновалов и Богдан Чижовский заняли второе место на чемпионате мира в синхронных прыжках с трамплина. Соревнования проходят в Киеве Центре спорта "Лико".

"Данила Коновалов и Богдан Чижовский в синхронных прыжках с трамплина получают серебряные награды на чемпионате мира по прыжкам в воду среди юниоров", - говорится в сообщении федерации.

Напомним, накануне 18-летний Данила Коновалов занял первое место по прыжкам в воду с 3-метрового трамплина в соревнованиях возрастной группы А на чемпионате мира юниоров.

Отметим, сегодня 16-летняя Ксения Байло из Николаева стала чемпионкой мира среди юниоров по прыжкам в воду в возрастной группе В.

Как сообщало РБК-Украина, XXIII юниорский чемпионат мира по прыжкам в воду проходит в Киеве в столичном Центре спорта "Лико" со 2 по 9 декабря.