ru ua
Сб, 04 декабря News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Украинцы завоевали "серебро" в синхронных прыжках в воду на юниорском чемпионате мира

Новина українською →
Киев, Суббота 04 декабря 2021 20:21
Украинцы завоевали "серебро" в синхронных прыжках в воду на юниорском чемпионате мира Фото: Коновалов и Чижовский завоевали "серебро" на юниорском чемпионате мира по прыжкам в воду (facebook.com/ukrainiandiving)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Украинцы Данила Коновалов и Богдан Чижовский заняли второе место на чемпионате мира в синхронных прыжках с трамплина. Соревнования проходят в Киеве Центре спорта "Лико".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Федерацию Украины по прыжкам в воду.

"Данила Коновалов и Богдан Чижовский в синхронных прыжках с трамплина получают серебряные награды на чемпионате мира по прыжкам в воду среди юниоров", - говорится в сообщении федерации.

Напомним, накануне 18-летний Данила Коновалов занял первое место по прыжкам в воду с 3-метрового трамплина в соревнованиях возрастной группы А на чемпионате мира юниоров.

Отметим, сегодня 16-летняя Ксения Байло из Николаева стала чемпионкой мира среди юниоров по прыжкам в воду в возрастной группе В.

Как сообщало РБК-Украина, XXIII юниорский чемпионат мира по прыжкам в воду проходит в Киеве в столичном Центре спорта "Лико" со 2 по 9 декабря.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев НОК Украины
NEWS
Переговоры Байдена и Путина: в России назвали дату
Переговоры Байдена и Путина: в России назвали дату
DAILY
Гонка на выживание. Как США, Китай и Россия готовятся к войнам будущего
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Гонка на выживание. Как США, Китай и Россия готовятся к войнам будущего