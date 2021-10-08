В юношеской сборной Украины по футболу выявили COVID: отменили два матча

Несколько игроков юношеской сборной Украины по футболу сдали положительные тесты на коронавирус. Руководство команды отменило сборы и два товарищеских матча.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Украинскую ассоциацию футбола (УАФ).
Перед учебно-тренировочными сборами юношеской сборной Украины U-18 (футболисты не старше 2004 года рождения), которую возглавляет Сергей Нагорняк, команда сдала тесты на коронавирус. У некоторых игроков результаты оказались положительными.
"Принято решение отменить сбор команды. Таким образом, запланированные на 8 и 10 октября товарищеские матчи со сборной Словакии не состоятся", - уточнили в УАФ.