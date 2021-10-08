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У юнацькій збірній України з футболу виявили COVID: скасували два матчі

Автор: Дмитрий Кузнецов

Кілька гравців юнацької збірної України з футболу склали позитивні тести на коронавірус. Керівництво команди скасувало збори і два товариських матчі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Українську асоціацію футболу (УАФ).

Перед навчально-тренувальними зборами юнацької збірної України U-18 (футболісти не старші 2004 року народження), яку очолює Сергій Нагорняк, команда склала тести на коронавірус. У деяких гравців результати виявилися позитивними.

"Прийнято рішення скасувати збір команди. Таким чином, заплановані на 8 і 10 жовтня Товариські матчі зі збірною Словаччини не відбудуться", - уточнили в УАФ.

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Збірна УкраїниФутболКоронавірус