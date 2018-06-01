Юнкер выступил за возобновление связей ЕС с Россией

Глава Еврокомиссии обеспокоен нынешним состоянием отношений с РФ

Глава Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер выступает за возобновление связей Евросоюза с Российской Федерацией. Об этом Юнкер заявил в Брюсселе, передает The Guardian.

"Я действительно думаю, что нам нужно перезагрузить отношения с Россией. Я не очень доволен состоянием наших отношений. Мы никогда не смиримся с тем, что сделала Россия с Крымом или восточной Украиной. Но, тем не менее, мы должны иметь в виду, что территория России больше территории Евросоюза", - заявил Юнкер.

В частности, он подчеркнул, что существует много областей, в которых могли бы сотрудничать ЕС и Россия.

"Не забывайте, каковы наши различия и расхождения. Но это избиение России должно быть прекращено", - добавил Юнкер.

Напомним, ранее Евросоюз в очередной раз призвал Россию признать ответственность за катастрофу MH17.