Катастрофа MH17: Евросоюз в очередной раз призвал Россию признать ответственность

Могерини призвала РФ присоединиться к установлению личности виновных в катастрофе MH17

Европейский союз в очередной раз призывает Российскую Федерацию признать ответственность за катастрофу MH17 на Донбассе в июле 2014 года. Об этом перед заседанием министров иностранных дел стран ЕС заявила верховный представитель Евросоюза по внешней политике и безопасности Федерика Могерини, передает "Радио Свобода".

"Все 28 государств-членов еще раз подтвердили нашу полную поддержку последних результатов этого следствия и все усилия, чтобы выявить тех, кто это совершил. Мы призываем Россию взять на себя ответственность и присоединиться к усилиям в установлении виновных", - заявила Могерини.

Напомним, на прошлой неделе Объединенная следственная группа по катастрофе MH17 провела пресс-конференцию, где назвала промежуточные результаты расследования. В частности, следователи заявили, что установка "Бук", из которой сбили малазийский лайнер, принадлежала 53 бригаде Вооруженных сил России, которая дислоцируется в Курске.

Крупная авиакатастрофа лайнера Boeing 777-200ER компании Malaysia Airlines, который выполнял плановый рейс MH17 по маршруту Амстердам - Куала-Лумпур, произошла 17 июля 2014 года на востоке Донецкой области. По данным следствия, самолет сбили из российской установки "Бук", которая находилась на оккупированной территории.