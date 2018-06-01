Юнкер виступив за відновлення зв'язків ЄС з Росією

Глава Єврокомісії стурбований нинішнім станом відносин з РФ

Голова Європейської комісії Жан-Клод Юнкер виступає за відновлення зв'язків Євросоюзу з Російською Федерацією. Про це Юнкер заявив у Брюсселі, передає The Guardian.

"Я дійсно думаю, що нам потрібно перезавантажити відносини з Росією. Я не дуже задоволений станом наших відносин. Ми ніколи не змиримося з тим, що зробила Росія з Кримом або східною Україною. Але, тим не менш, ми повинні мати на увазі, що територія Росії більше території Євросоюзу", - заявив Юнкер.

Зокрема, він підкреслив, що існує багато областей, в яких могли б співпрацювати ЄС і Росія.

"Не забувайте, які наші відмінності та розбіжності. Але це побиття Росії має бути припинено", - додав Юнкер.

Нагадаємо, раніше Євросоюз в черговий раз закликав Росію визнати відповідальність за катастрофу MH17.