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Юнкер виступив за відновлення зв'язків ЄС з Росією

НовиниПолітика    01.06.2018 - 12:59
Фото: Жан-Клод Юнкер (flickr.com-epp)
Фото: Жан-Клод Юнкер (flickr.com-epp)

Глава Єврокомісії стурбований нинішнім станом відносин з РФ

Голова Європейської комісії Жан-Клод Юнкер виступає за відновлення зв'язків Євросоюзу з Російською Федерацією. Про це Юнкер заявив у Брюсселі, передає The Guardian.

"Я дійсно думаю, що нам потрібно перезавантажити відносини з Росією. Я не дуже задоволений станом наших відносин. Ми ніколи не змиримося з тим, що зробила Росія з Кримом або східною Україною. Але, тим не менш, ми повинні мати на увазі, що територія Росії більше території Євросоюзу", - заявив Юнкер.

Зокрема, він підкреслив, що існує багато областей, в яких могли б співпрацювати ЄС і Росія.

"Не забувайте, які наші відмінності та розбіжності. Але це побиття Росії має бути припинено", - додав Юнкер.

Нагадаємо, раніше Євросоюз в черговий раз закликав Росію визнати відповідальність за катастрофу MH17.

 

Рада НАТО-Росія обговорила ситуацію в Україні
Теги публікації: Еврокомиссия, Російська Федерація, Жан-Клод Юнкер  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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