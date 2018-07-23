Юнкер прибудет на переговоры с Трампом без конкретного торгового предложения

Юнкер прибудет в США для переговоров по торговым вопросам после того, как США ввели пошлины на импорт стали и алюминия

Президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер прибудет в США для переговоров с президентом Дональдом Трампом без конкретного торгового предложения. Об этом в понедельник сообщил пресс-секретарь ЕК Маргаритис Шинаси, передает Reuters.

"Президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер прибудет в США для переговоров с американским президентом Дональдом Трампом без конкретного торгового предложения", - сообщили в пресс-службе.

В Еврокомиссии объяснили, что сейчас нет никаких предложений, но есть дискуссия и возможность продолжать переговоры с Вашингтоном по урегулированию торговых вопросов.

Издание сообщает, что Юнкер прибудет в Вашингтон для переговоров по торговым вопросам после того, как США ввели пошлины на импорт стали и алюминия.

Напомним, ранее сообщалось, что Европейский союз готовит ответные меры, если США введут пошлины на импорт автомобилей из стран Евросоюза. При этом предполагалось, что на встрече с Трампом 25 июля Юнкер предложит сократить сборы с импорта автомобилей, а также проработать отдельное соглашение о свободной торговле.

Ранее США ввели пошлины в размере 25% на ввоз стали и 10% на импорт алюминия. 14 июня страны Евросоюза единогласно поддержали введение штрафных пошлин на товары из США общим объемом 2,8 млрд евро в ответ на таможенную политику Трампа. Сейчас администрация Трампа завершает подготовку к введению импортных пошлин на автомобили из стран Евросоюза.