Юнкер прибуде на переговори з Трампом без конкретної торгової пропозиції

Юнкер прибуде в США для переговорів щодо торгових питань після того, як США ввели мита на імпорт сталі і алюмінію

Президент Європейської комісії Жан-Клод Юнкер прибуде в США для переговорів з президентом Дональдом Трампом без конкретної торгової пропозиції. Про це в понеділок повідомив прес-секретар ЄК Маргарітіс Шинасі, передає Reuters.

"Президент Європейської комісії Жан-Клод Юнкер прибуде в США для переговорів з американським президентом Дональдом Трампом без конкретної торгової пропозиції", - повідомили в прес-службі.

В Єврокомісії пояснили, що зараз немає ніяких пропозицій, але є дискусія і можливість продовжувати переговори з Вашингтоном щодо врегулювання торговельних питань.

Видання повідомляє, що Юнкер прибуде до Вашингтону для переговорів з торгових питань після того, як США ввели мита на імпорт сталі і алюмінію.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Європейський союз готує відповідні заходи, якщо США введуть мита на імпорт автомобілів з країн Євросоюзу. При цьому передбачалося, що на зустрічі з Трампом 25 липня Юнкер запропонує скоротити збори з імпорту автомобілів, а також опрацювати окрему угоду про вільну торгівлю.

Раніше США ввели мито в розмірі 25% на ввезення сталі і 10% на імпорт алюмінію. 14 червня країни Євросоюзу одноголосно підтримали введення штрафних мита на товари із США загальним обсягом 2,8 млрд євро у відповідь на митну політику Трампа. Зараз адміністрація Трампа завершує підготовку до введення імпортних мит на автомобілі з країн Євросоюзу.