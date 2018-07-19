ЕС готовит ответные меры против США в случае введения пошлин на импорт авто

Юнкер на следующей неделе попытается отговорить Трампа от введения новых пошлин

Европейский союз готовит ответные меры, если США введут пошлины на импорт автомобилей из стран Евросоюза. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

Сообщается, что Евросоюз готовит новый перечень американских товаров, на которые будут распространяться ограничения, если на следующей неделе делегация не убедит президента США Дональда Трампа отказаться от повышения пошлин на автомобили.

В частности, Еврокомиссия в среду сообщила послам ЕС о состоянии торговых отношений с США и заявила, что она работает над "мерами по сбалансированию". Предполагается, что на встрече с Трампом 25 июля глава ЕК Жан-Клод Юнкер предложит сократить сборы с импорта автомобилей, а также проработать отдельное соглашение о свободной торговле.

Отметим, Вашингтон считает, что импорт европейских автомобилей наносит ущерб национальной безопасности США, поэтому готовится к введению 20% пошлины.

Напомним, ранее сообщалось, что Еврокомиссия может ввести ответные меры на автомобильные пошлины США на 300 млрд долларов.