ЮНИСЕФ приостанавливает прием заявок на выплаты: названа причина

В фонде сообщили, что прием приостановится для того, чтобы ЮНИСЕФ смог обработать заявки и выплаты семьям, которые подали заявки после 15 июня и еще не получили помощь.

Все заявки, поданные до 23:00 14 августа, будут обработаны.

По состоянию на 10 августа ЮНИСЕФ оказал помощь более 112 тысячам семьей, воспитывающим 331 тысячу детей, в том числе 33 тысячи детей с инвалидностью. Программа предусматривает финансовую поддержку многодетным семьям и семьям с детьми с инвалидностью, независимо от наличия статуса ВПО.

Семьи получают 2200 гривен на каждого члена в течение 3 месяцев.