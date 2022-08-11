ЮНІСЕФ призупиняє прийом заявок на виплати: названо причину

У фонді повідомили, що прийом призупиниться для того, щоб ЮНІСЕФ зміг обробити заявки і виплати сім'ям, які подали заявки після 15 червня і ще не отримали допомогу.

Всі заявки, подані до 23:00 14 серпня, будуть оброблені.

Станом на 10 серпня ЮНІСЕФ надав допомогу понад 112 тисячам сімей, які виховують 331 тисячу дітей, у тому числі 33 тисячі дітей з інвалідністю. Програма передбачає фінансову підтримку багатодітним сім'ям та сім'ям з дітьми з інвалідністю, незалежно від наявності статусу ВПО.

Сім'ї отримують 2200 гривень на кожного члена протягом 3 місяців.