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ЮНІСЕФ призупиняє прийом заявок на виплати: названо причину

Фото: ЮНІСЕФ призупиняє прийом заявок на виплати (pixabay.com)
Автор: Валерія Поліщук

З неділі, 14 серпня, ЮНІСЕФ призупинить прийом заявок на виплату грошової допомоги для українських сімей "Спільно". Прийом заявок закриється з 23:00.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення ЮНІСЕФ Україна в Facebook.

У фонді повідомили, що прийом призупиниться для того, щоб ЮНІСЕФ зміг обробити заявки і виплати сім'ям, які подали заявки після 15 червня і ще не отримали допомогу.

Всі заявки, подані до 23:00 14 серпня, будуть оброблені.

Станом на 10 серпня ЮНІСЕФ надав допомогу понад 112 тисячам сімей, які виховують 331 тисячу дітей, у тому числі 33 тисячі дітей з інвалідністю. Програма передбачає фінансову підтримку багатодітним сім'ям та сім'ям з дітьми з інвалідністю, незалежно від наявності статусу ВПО.

Сім'ї отримують 2200 гривень на кожного члена протягом 3 місяців.

Нагадаємо, раніше прем'єр України Денис Шмигаль заявляв, що українці, які найбільше постраждали від російської агресії, зможуть отримати допомогу від ООН та ЮНІСЕФ.

Крім того, Україна спільно з ООН працюють над створенням двох програм для допомоги біженцям. Планується охопити близько 700 тисяч українців.

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ЮНИСЕФвыплатБіженціВійна Росії проти України