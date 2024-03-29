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Юніор "Арізони" з дебютним хет-триком став головною зіркою вечора НХЛ: відео

Фото: Логан Кулі тричі покарав "Предаторз" (nhl.com)
Автор: Антон Федорців

Медіадепартамент Національної хокейної ліги визначив центрального нападника "Арізони Койотіс" Логана Кулі першою зіркою ігрового вечора регулярного чемпіонату.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт НХЛ.

 

19-річний форвард доклався до фестивальної перемоги над "Нешвіллом" (8:4). Він уперше в кар'єрі відзначився тричі в одному поєдинку.

Активніше матч розпочали "Предаторз" і зусиллями Цукера швидко повели 2:0. Та Макбейн швидко скоротив відставання, а Кулі незабаром змістився від лівого борту до воріт і "прошив" Сароса. На початку другого періоду "Койотіс" вийшли вперед завдяки шайбі Келлера в більшості, а герой вечора згодом розібрався з воротарем після проходу.

Гольовий парад продовжив нападник "Нешвілла" Нюквіст. Проте, ще в другій 20-хвилинці перевагу "Арізони" збільшили Б'югстад і Шмальц. Натомість у фінальному періоді Маччеллі та той же Кулі розписалися у порожніх воротах "Предаторз", а шайба Форсберга трохи підсолодила гостям гіркоту поразки.

До топ-трійки зірок також потрапили форвард "Едмонтона" Коннор Макдевід і воротар "Кароліни" Фредерік Андерсен. Перший закинув шайбу та віддав дві результативні передачі проти "Лос-Анджелеса" (4:1). Натомість другий оформив 24 сейви та завершив шатаутом протистояння з "Детройтом" (4:0).

Усі результати вечора в НХЛ:

 

До слова, напередодні "Оттава" розтрощила "Баффало" на виїзді в регулярці НХЛ.

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