"Оттава" розтрощила "Баффало", "Тампа-Бей" розібралася з "Бостоном": усі шайби вечора НХЛ

Коротка програма ігрового дня в регулярному чемпіонаті Національної хокейної ліги завершилася впевненими перемогами "Оттави Сенаторз" і "Тампи-Бей Лайтнінг" над "Баффало Сейбрз" і "Бостон Брюїнз" відповідно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт НХЛ .

"Сенаторз" шокували штат Нью-Йорк п'ятьма шайбами в першому періоді. До того ж, чотири з них гості з Канади оформили в стартові дев'ять хвилин: Зуб зіграв на добиванні, Качук вгатив у дальній кут із дистанції, Бетерсон розібрався з воротарем на "п'ятаку", а Чикрун забив із правої зони. Згодом Брейді Ткачук завершив голом класну комбінацію.

"Сейбрз" оклигали в другій 20-хвилинці. Спершу Петерка другим темпом відправив шайбу за лінію з центральної зони, а потім Кліфтон "прошив" своїх і чужих кидком зі середньої відстані. Утім, останнє слово було за "Оттавою". Пінто під завісу зустрічі відправив шайбу в порожні ворота "Баффало".

Натомість у Флориді команди обмінялися голами в першому періоді. На шайбу Чеффі з близької відстані гості з Бостона відповіли взяттям воріт Хайнена після помилки оборони "Лайтнінг". На цьому, однак, успіхи "Брюїнз" завершилися.

У другій та третій 20-хвилинках "Тампа-Бей" закинула по шайбі. Для початку Пойнт підхопив "диск" після влучання в борт, проїхав за воротами та проштовхнув "каучук" із ближньої стійки. А на останніх секундах Кучеров холоднокровно перевів шайбу в незахищені ворота "Бостона".

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