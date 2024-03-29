Юниор "Аризоны" с дебютным хет-триком стал главной звездой вечера НХЛ: видео

19-летний форвард приложился к фестивальной победе над "Нэшвиллом" (8:4). Он впервые в карьере отличился трижды в одном поединке.

Более активно матч начали "Предаторз" и усилиями Цукера быстро повели 2:0. Но Макбейн быстро сократил отставание, а Кули вскоре сместился от левого борта к воротам и "прошил" Сароса. В начале второго периода "Койотис" вышел вперед благодаря шайбе Келлера в большинстве, а герой вечера впоследствии разобрался с вратарем после прохода.

Голевой парад продолжил нападающий "Нэшвилла" Нюквист. Однако еще во второй 20-минутке преимущество "Аризоны" увеличили Бьюгстад и Шмальц. В финальном периоде Маччелли и тот же Кули расписались в пустых воротах "Предаторз", а шайба Форсберга немного подсластила гостям горечь поражения.

В топ-тройку звезд также попали форвард "Эдмонтона" Коннор Макдэвид и вратарь "Каролины" Фредерик Андерсен. Первый забросил шайбу и отдал две результативные передачи против "Лос-Анджелеса" (4:1). Второй же оформил 24 сэйва и завершил шатаутом противостояние с "Детройтом" (4:0).

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