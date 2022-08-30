В ЮНЕСКО поддержали внесение Одессы в список объектов всемирного наследия

В Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) поддержали предложение Украины внести в список охраняемых объектов всемирного наследия Одессу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ЮНЕСКО.
В ведомстве отмечают, что уже задействованы эксперты для того, чтобы внесение Одессы в список всемирного наследия могло быть срочно рассмотрено странами-членами Комитета всемирного наследия.
Комитету также будет рекомендовано внести объекты всемирного наследия ЮНЕСКО в Киеве и Львове в список всемирного наследия, находящегося под угрозой.
При этом организация предоставит Украине помощь в восстановлении поврежденных российскими оккупантами музеев Одессы.
Напомним, ранее 23 июля стало известно, что Одесский художественный музей был частично поврежден из-за ракетного удара оккупантов. Он внесен в Предварительный список ЮНЕСКО.
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