В результате ракетного обстрела Одессы поврежден музей, внесенный в список ЮНЕСКО
Одесский художественный музей был частично поврежден из-за ракетного удара оккупантов. Он внесен в Предварительный список ЮНЕСКО.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство культуры и информационной политики Украины.
"Взрывная волна повредила окна в здании Одесского художественного музея. К счастью, пострадавших нет, музей немедленно приступил к работе по улаживанию повреждений", - рассказали в ведомстве.
В Минкульте призвали ЮНЕСКО и международное сообщество сделать все возможное для того, чтобы остановить ракетные удары РФ.
Выбитые окна в Одесском художественном музее (t.me/mkipu)
Напомним, сегодня, 23 июля, утром Россия атаковала Одесский морской торговый порт крылатыми ракетами типа "Калибр".
Позже стало известно, что в результате атаки оккупантов есть раненые.
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