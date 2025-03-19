Юнацька збірна України з провалом у першому таймі поступилася Хорватії у відборі на Євро-2025

Збірна України з футболу U-17 з поразки розпочала виступи у вирішальному раунді відбору на чемпіонат Європи-2025. У Хорватії підопічні Олександра Ситника поступилась команді господарів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат матчу .

Євро-2025 (U-17), другий відбірковий раунд, група А1

Україна (U-17) – Хорватія (U-17) – 1:2

Голи: Люсін, 55 (пенальті) – Кусановіч, 22, 32

Перший момент у матчі виник у нашої збірної – голкіпер господарів Граховац потягнув небезпечний удар Люсіна. Хорвати відповіли своїм шансом, коли м'яч після подачі з лівого флангу влучив у дальню стійку. Далі команди знову обмінялися моментами: Зудіну не дали вийти сам на сам із голкіпером, а гравець господарів Хорват із гострого кута пробив повз ближній кут.

На 22-й хвилині господарі повели в рахунку: після кутового в нашому штрафному виникла метушня, і Кусановічу вдалося проштовхнути м'яч у сітку. Пізніше він же оформив дубль, замкнувши подачу партнера. До перерви міг скоротити відставання Зудін, але з хорошої позиції пробив у руки кіперу.

На старті другого тайму ще один момент не використав Кусановіч. А на 55-й хвилині наші юнаки відіграли один м'яч – Кучерявий заробив пенальті, який реалізував Люсін.

Після цього господарі зосередилися на утриманні результату. Заключний відрізок матчу проходив у напруженій боротьбі. Наші хлопці намагалися вирвати нічию. Найкращий шанс мав Зудін, який на 90-й хвилині небезпечно пробив поруч зі стійкою. Та в підсумку українці все ж зазнали поразки – 1:2.

Наступний поєдинок наші юнаки проведуть 22 березня проти однолітків з Італії.