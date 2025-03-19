Юношеская сборная Украины с провалом в первом тайме уступила Хорватии в отборе на Евро-2025

Сборная Украины по футболу U-17 с поражения начала выступления в решающем раунде отбора на чемпионат Европы-2025. В Хорватии подопечные Александра Сытника уступили команде хозяев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат матча .

Евро-2025 (U-17), второй отборочный раунд, группа А1

Украина (U-17) - Хорватия (U-17) - 1:2

Голы: Люсин, 55 (пенальти) - Кусанович, 22, 32

Первый момент в матче возник у нашей сборной - голкипер хозяев Граховац потащил опасный удар Люсина. Хорваты ответили своим шансом, когда мяч после подачи с левого фланга попал в дальнюю штангу. Далее команды снова обменялись моментами: Зудину не дали выйти один на один с голкипером, а игрок хозяев Хорват с острого угла пробил мимо ближнего угла.

На 22-й минуте хозяева повели в счете: после углового в нашей штрафной возникла суматоха, и Кусановичу удалось протолкнуть мяч в сетку. Позже он же оформил дубль, замкнув подачу партнера. До перерыва мог сократить отставание Зудин, но из хорошей позиции пробил в руки киперу.

На старте второго тайма еще один момент не использовал Кусанович. А на 55-й минуте наши юноши отыграли один мяч - Кучерявый заработал пенальти, который реализовал Люсин.

После этого хозяева сосредоточились на удержании результата. Заключительный отрезок матча проходил в напряженной борьбе. Наши ребята пытались вырвать ничью. Лучший шанс имел Зудин, который на 90-й минуте опасно пробил рядом со штангой. Но в итоге украинцы все же потерпели поражение - 1:2.

Следующий поединок наши юноши проведут 22 марта против сверстников из Италии.