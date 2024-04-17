Юнацька збірна України отримала суперників на Євро-2024: команда відкриватиме турнір

Збірна України U-19 дізналася суперників на груповому етапі чемпіонату Європи 2024 року після жеребкування в Белфасті. "Синьо-жовті" зіграють у матчі-відкритті турніру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт УЄФА.

Церемонія жеребкування груп Євро-2024 серед 19-річних відбулася в столиці Північної Ірландії. Українська команда потрапила до групи A. Суперниками "синьо-жовтих" стали збірні Північної Ірландії, Італії та Норвегії. У стартовому турі підопічні Дмитра Михайленка зустрінуться з господарями змагань – ірландцями з півночі Смарагдового острова. Матч-відкриття Євро-2024 відбудеться 15 липня. Другим суперником українців 18 липня стане скандинавська збірна. Закриватимуть груповий турнір "синьо-жовті" протистоянням із італійцями (21 липня). Тим часом квартет B сформували Данія, Туреччина, Франція та Іспанія. До півфіналу Євро-2024 вийдуть по дві найкращі команди з кожної групи. Четвірка півфіналістів автоматично потрапить на ЧС-2025 серед 20-річних. Натомість треті команди кожного з квартетів визначать останнього делегата Мундіалю від Європи.