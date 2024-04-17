Юношеская сборная Украины получила соперников на Евро-2024: команда откроет турнир

Фото: Украина U-19 будет стартовать против сверстников из Северной Ирландии (facebook.com/uafukraine)

Сборная Украины U-19 узнала соперников на групповом этапе чемпионата Европы 2024 года после жеребьевки в Белфасте. "Сине-желтые" сыграют в матче-открытии турнира.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт УЕФА.

Церемония жеребьевки групп Евро-2024 среди 19-летних состоялась в столице Северной Ирландии. Украинская команда попала в группу A. Соперниками "сине-желтых" стали сборные Северной Ирландии, Италии и Норвегии. В стартовом туре подопечные Дмитрия Михайленко встретятся с хозяевами соревнований – ирландцами с севера Изумрудного острова. Матч-открытие Евро-2024 состоится 15 июля. Вторым соперником украинцев 18 июля станет скандинавская сборная. Закрывать групповой турнир "сине-желтые" будут противостоянием с итальянцами (21 июля). Тем временем квартет B сформировали Дания, Турция, Франция и Испания. В полуфинал Евро-2024 выйдут по две лучшие команды из каждой группы. Четверка полуфиналистов автоматически попадет на ЧМ-2025 среди 20-летних. Третьи команды каждого из квартетов определят последнего делегата Мундиаля от Европы.