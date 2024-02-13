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Хокейна збірна України отримала нових суперників у відборі до Олімпіади через бан Білорусі

Рига, Вівторок 13 лютого 2024 16:45
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Хокейна збірна України отримала нових суперників у відборі до Олімпіади через бан Білорусі Фото: "Синьо-жовті" поїдуть до Риги замість Братислави (facebook.com/fhu.com.ua)
Автор: Антон Федорців

Міжнародна федерація хокею з шайбою (ІІХФ) провела повторне жеребкування фінального раунду кваліфікації перед Олімпійськими іграми 2026 року. Національна команда України дізналася трьох нових суперників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт ІІХФ.

Підопічні Дмитра Христича тепер потрапили до групи E. Там суперниками "синьо-жовтих" будуть збірні Латвії, Франції та Словенії.

Квартет команд цьогоріч визначить володаря єдиної путівки на Олімпіаду в Мілані. Міні-турнір зіграють в Ризі. Матчі відбуватимуться з 29 серпня до 1 вересня. Спершу суперниками збірної України повинні були стати команди Словаччини, Казахстану та Білорусі.

Проте, ІІХФ вирішила продовжити відсторонення збірних Білорусі та Росії щонайменше до завершення сезону 2024/25. Обидві команди через вторгнення РФ до України вкотре пропустять чемпіонат світу, а білоруські хокеїсти ще й втратили нагоду поборотися за олімпійську ліцензію.

Раніше збірна України завоювала місце у фінальному етапі відбору до зимових Ігор 2026 року. "Синьо-жовті" стали переможцями змагань у польському Сосновці. Там команда Христича здолали команди Республіки Корея, Польщі та Естонії.

До слова, раніше мер Тронхейма висловився проти приїзду росіян на ЧС-2025 з лижних видів.

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