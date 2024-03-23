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Юнацька збірна України з дублем форварда "Динамо" здолала Латвію

Скоп'є, Субота 23 березня 2024 17:01
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Юнацька збірна України з дублем форварда "Динамо" здолала Латвію Фото: "Синьо-жовті" святкують успіх у роздягальні (uaf.ua)
Автор: Антон Федорців

Збірна України U-19 розгромила ровесників із Латвії в еліт-раунді кваліфікації до чемпіонату Європи 2024 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Євро-2024 U-19, кваліфікація, група 7

Україна U-19 – Латвія U-19 – 3:0

Голи: Пономаренко, 34, 60, Тутєров, 89

Підопічні Дмитра Михайленка розібралися з балтійцями, забивши три м'ячі без відповіді. Статус головного бомбардира команди підтвердив київського "Динамо" Пономаренко.

На 34-й хвилині він ліворуч в атаці отримав елегантну передачу Маткевича з власної половини. Форвард протягнув м'яч у центр і з-під оборонця низовим ударом відправив точнісінько в кут. Голкіпер латвійської збірної хоч і зреагував, але парирувати постріл не зміг.

Подвоїти перевагу збірній України U-19 вдалося після перерви. На 60-й хвилині Пономаренко впевнено розвів м'яч і голкіпера ударом із одинадцятиметрової позначки. Сам він і заробив пенальті, коли Пурс рукою зупинив добивання українського нападника.

Добив же Латвію U-19 Тутєров. Нападник, який вийшов із лави запасних, під завісу зустрічі увінчав сольний прохід лівим флангом класним ударом у дальній кут. Завдяки впевненій перемозі юнацька збірна України зберегла лідерство в групі, набравши 6 пунктів. Стільки ж в активі Швейцарії U-19, в очному протистоянні з якою "синьо-жовті" 26 березня розіграють путівку на Євро-2024.

До слова, раніше збірна України перемогла Боснію у плей-офф за місце на Євро-2024.

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