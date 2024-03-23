ua en ru
Сб, 23 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Юношеская сборная Украины с дублем форварда "Динамо" одолела Латвию

Скопье, Суббота 23 марта 2024 17:01
UA EN RU
Юношеская сборная Украины с дублем форварда "Динамо" одолела Латвию Фото: "Сине-желтые" празднуют успех в раздевалке (uaf.ua)
Автор: Антон Федорцив

Сборная Украины U-19 разгромила ровесников из Латвии в элит-раунде квалификации к чемпионату Европы 2024 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Евро-2024 U-19, квалификация, группа 7

Украина U-19 – Латвия U-19 – 3:0

Голы: Пономаренко, 34, 60, Тутеров, 89

Подопечные Дмитрия Михайленко разобрались с балтийцами, забив три безответных мяча. Статус главного бомбардира команды подтвердил киевское "Динамо" Пономаренко.

На 34-й минуте он слева в атаке получил элегантную передачу Маткевича со своей половины. Форвард протащил мяч в центр и из-под защитника низовым ударом отправил точно в угол. Голкипер латвийской сборной хоть и среагировал, но парировать выстрел не смог.

Удвоить преимущество сборной Украины U-19 удалось после перерыва. На 60-й минуте Пономаренко уверенно развел мяч и голкипера ударом с одиннадцатиметровой отметки. Сам он и заработал пенальти, когда Пурс рукой остановил добивание украинского нападающего.

Добил же Латвию U-19 Тутеров. Нападающий, вышедший со скамейки запасных, под занавес встречи увенчал сольный проход по левому флангу классным ударом в дальний угол. Благодаря уверенной победе юношеская сборная Украины сохранила лидерство в группе, набрав 6 пунктов. Столько же в активе Швейцарии U-19, в очном противостоянии с которой "сине-желтые" 26 марта разыграют путевку на Евро-2024.

К слову, ранее сборная Украины победила Боснию в плей-офф за место на Евро-2024.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Сборная Украины
NEWS
Причастна ли к теракту в Подмосковье ИГИЛ и почему Путин намекает на Украину: мнение эксперта
Причастна ли к теракту в Подмосковье ИГИЛ и почему Путин намекает на Украину: мнение эксперта
DAILY
Сумщина под ударом. Как россияне уничтожают бомбами приграничье и что будет с местными
Катерина Гончарова, Юлия Акимова Сумщина под ударом. Как россияне уничтожают бомбами приграничье и что будет с местными