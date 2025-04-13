Юна українська зірка яскраво дебютував у МЛС (відео)

Синчук з'явився на полі одразу після перерви й відіграв увесь другий тайм поєдинку проти "Шарлотт". Він був одним із найпомітніших гравців у складі свого клубу.

За час, проведений у грі, вихованець харківського "Металіста" двічі пробив по воротах, заблокував гольовий момент суперника, виконав три підкати та віддав 20 точних передач із 26 (77%). Аналітичний портал SofaScore оцінив його дії в 7,5 бала – стільки ж набрав центрбек Джордж Кемпбелл, а вищу оцінку отримав лише вінгер Данте Сілі (7,8).

Утім, допомогти своїй команді змінити невдалий для неї хід поєдинку українець не зміг. "Монреаль" пропустив гол на початку першого тайму, і всі спроби зрівняти рахунок виявилися марними – 0:1.

Синчук став четвертим вітчизняним футболістом, що зіграв у МЛС в поточному сезоні – після Євгена Чеберка ("Коламбус Крю"), Олександра Сватка ("Остін") та Артема Смолякова ("Лос-Анджелес"). Харків'янин приєднався до "Монреаля" у січні, але довго не міг дебютувати через травму.

"Монреаль" зазнав другої поразки поспіль та й взагалі стартував у сезоні вкрай невдало: у 8-ми матчах – лише дві нічиї. Команда йде останньою в Східному дивізіоні ліги.

Для порівняння, у тому ж Східному дивізіоні "Коламбус" Чеберка з 15-ма балами йде третім. На Заході – "Остін" Сватка має 13 очок (5-те місце), а "Лос-Анджелес" Смолякова – 12 (6-те).

Хто такий Геннадій Синчук

18-річний уродженець селища Манченки Харківської області, вихованець академії "Металіста".

В УПЛ дебютував за першу команду в 17 років – в травні 2023-го. Всього за харків'ян провів 37 матчів у всіх турнірах, відзначившись 1 голом та 1 асистом. У січні цього року клуб продав хавбека в і італійську "Болонью", звідки він на правах оренди відправився в "Монреаль" на другу половину сезону-2024/25.

Синчук виступав за юнацькі збірні України (U-17 та U-18). А в складі збірної 19-річних став бронзовим призером юнацького чемпіонату Європи-2024.