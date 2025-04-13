Юная украинская звезда ярко дебютировал в МЛС (видео)

Синчук появился на поле сразу после перерыва и отыграл весь второй тайм поединка против "Шарлотт". Он был одним из самых заметных игроков в составе своего клуба.

За время, проведенное в игре, воспитанник харьковского "Металлиста" дважды пробил по воротам, заблокировал голевой момент соперника, выполнил три подката и отдал 20 точных передач из 26 (77%). Аналитический портал SofaScore оценил его действия в 7,5 балла - столько же набрал центрбек Джордж Кэмпбелл, а более высокую оценку получил только вингер Данте Сили (7,8).

Впрочем, помочь своей команде изменить неудачный для нее ход поединка украинец не смог. "Монреаль" пропустил гол в начале первого тайма, и все попытки сравнять счет оказались тщетными - 0:1.

Синчук стал четвертым отечественным футболистом, сыгравшим в МЛС в текущем сезоне - после Евгения Чеберко ("Коламбус Крю"), Александра Сватка ("Остин") и Артема Смолякова ("Лос-Анджелес"). Харьковчанин присоединился к "Монреалю" в январе, но долго не мог дебютировать из-за травмы.

"Монреаль" потерпел второе поражение подряд да и вообще стартовал в сезоне крайне неудачно: в 8-ми матчах - только две ничьи. Команда идет последней в Восточном дивизионе лиги.

Для сравнения, в том же Восточном дивизионе "Коламбус" Чеберко с 15-ю баллами идет третьим. На Западе - "Остин" Сватка имеет 13 очков (5-е место), а "Лос-Анджелес" Смолякова - 12 (6-е).

Кто такой Геннадий Синчук

18-летний уроженец поселка Манченки Харьковской области, воспитанник академии "Металлиста".

В УПЛ дебютировал за первую команду в 17 лет - в мае 2023-го. Всего за харьковчан провел 37 матчей во всех турнирах, отметившись 1 голом и 1 ассистом. В январе этого года клуб продал хавбека в и итальянскую "Болонью", откуда он на правах аренды отправился в "Монреаль" на вторую половину сезона-2024/25.

Синчук выступал за юношеские сборные Украины (U-17 и U-18). А в составе сборной 19-летних стал бронзовым призером юношеского чемпионата Европы-2024.