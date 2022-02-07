Юкнявичене во время съезда "УДАРа": без свободы Украины не будет свободы у всей Европы

Европа - это больше, чем просто ЕС. И Украина сегодня находится в самом центре поиска объединенной Европы. Без свободы Украины не будет свободы во всей Европе.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление вице-президента Европейской народной партии (EPP) в Европарламенте Расы Юкнявичене в видеообращении к делегатам съезда "УДАР Виталия Кличко".

"Европа - это больше, чем просто ЕС. Наше поколение должно завершить начатую работу по объединению демократии, преодолению диктатур в Европе, противостоянию попыткам снова и снова размежевать карты государств. Украина сегодня находится в самом центре поиска объединенной Европы. Без вашей силы мы не добьемся успеха. Без вашей свободы не будет свободы у всей Европы", - подчеркнула Раса Юкнявичене.

Юкнявичене назвала партийцев "УДАРа" "лидерами Украины, которые пишут историю будущего демократической и единой Европы". И пожелала "УДАРу" и всей Украине настойчивости, ответственности и силы.

Видеообращение к "УДАРу Виталия Кличко" по случаю съезда прислали также председатель Европейского совета 2014-2019 годов Дональд Туск, действующий федеральный канцлер Австрии Карл Негаммер, многолетний глава Комитета Европарламента по иностранным делам Елмар Брок, депутат Бундестага от Христианско-демократического союза Германии Тильман Кубан и другие.