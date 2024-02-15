"Юкі" з трьома пунктами в Піттсбурзі очолив топ-3 зірок вечора НХЛ: відео

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт НХЛ .

Альтернативний капітан флоридців доклався до виїзної перемоги над "Піттсбургом" (5:2). Американець канадсько-українського походження закинув шайбу та віддав дві результативні передачі.

Саме Ткачук відкрив рахунок у протистоянні. Після безгольового стартового періоду форвард відзначився в дебюті другої 20-хвилинки, зігравши у стінку з Родрігесом у контратаці. Згодом Гаджовіч подвоїв перевагу "Пантерз", а потім Ткачук у більшості "Флориди" віддав на вільного Екблада, і той кинув у дальній кут.

Згодом геть непристойним рахунок зробив із передачі героя вечора Лунделл. Дубль фіна втішними шайбами розбавили хокеїсти "Пінгвінз". Раст відзначився в другому періоді, а Ладвіг – на старті третього.

До трійки зірок вечора також потрапили воротар "Вінніпега" Коннор Хеллібек і вінгер "Міннесоти" Метт Болді. Голкіпер оформив 17 сейвів і завершив шатаутом поєдинок зі "Сан-Хосе" (1:0). Натомість нападник відзначився шайбою і асистом у протистоянні з "Арізоною" (3:1).

Усі результати вечора в НХЛ: