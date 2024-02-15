"Юки" с тремя пунктами в Питтсбурге возглавил топ-3 звезд вечера НХЛ: видео

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт НХЛ .

Альтернативный капитан флоридцев приложился к выездной победе над "Питтсбургом" (5:2). Американец канадско-украинского происхождения забросил шайбу и отдал две результативные передачи.

Именно Ткачук открыл счет в противостоянии. После безголевого стартового периода форвард отличился в дебюте второй 20-минутки, сыграв в стенку с Родригесом в контратаке. Впоследствии Гаджович удвоил преимущество "Пантерз", а затем Ткачук в большинстве "Флориды" отдал на свободного Экблада, и тот бросил в дальний угол.

Впоследствии совершенно неприличным счет сделал с передачи героя вечера Лунделл. Дубль финна утешительными шайбами разбавили хоккеисты "Пингвинз". Раст отличился во втором периоде, а Ладвиг – на старте третьего.

В тройку звезд вечера также попали вратарь "Виннипега" Коннор Хеллебайк и вингер "Миннесоты" Мэтт Болди. Голкипер оформил 17 сэйвов и завершил шатаутом поединок с "Сан-Хосе" (1:0). Нападающий же отличился шайбой и ассистом в противостоянии с "Аризоной" (3:1).

Все результаты вечера в НХЛ: