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На юго-востоке Украины завтра ожидаются сильные дожди

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Понедельник 29 ноября 2021 15:36
На юго-востоке Украины завтра ожидаются сильные дожди Фото: На юго-востоке Украины завтра ожидаются сильные дожди (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Синоптики предупредили, что южный циклон надвигается на юго-восток Украины. В связи с этим в регионе во вторник ожидаются значительные дожди.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Так, в отдельных районах ожидаются осадки в количестве 8-15 мм, при это в Крыму прогнозируется до 50 мм осадков.

"Южный циклон, который достигнет завтра днем юго-востока Украины, повлечет за собой значительные дожди, которые в отдельных районах выпадут в количестве около 8-15 мм, а в Крыму - до 50 мм", - говорится в сообщении.

Напомним, на завтра в Украине объявлено штормовое предупреждение, непогода накроет большинство регионов страны. Ветер достигнет 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый).

Также синоптики рассказали, какой будет погода в первый день зимы и где ожидаются снегопады.

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