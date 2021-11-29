На юго-востоке Украины завтра ожидаются сильные дожди
Синоптики предупредили, что южный циклон надвигается на юго-восток Украины. В связи с этим в регионе во вторник ожидаются значительные дожди.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
Так, в отдельных районах ожидаются осадки в количестве 8-15 мм, при это в Крыму прогнозируется до 50 мм осадков.
"Южный циклон, который достигнет завтра днем юго-востока Украины, повлечет за собой значительные дожди, которые в отдельных районах выпадут в количестве около 8-15 мм, а в Крыму - до 50 мм", - говорится в сообщении.
Напомним, на завтра в Украине объявлено штормовое предупреждение, непогода накроет большинство регионов страны. Ветер достигнет 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый).
Также синоптики рассказали, какой будет погода в первый день зимы и где ожидаются снегопады.