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На південному сході України завтра очікуються сильні дощі

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Понеділок 29 листопада 2021 15:36
На південному сході України завтра очікуються сильні дощі Фото: на південному сході України завтра очікуються сильні дощі (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Синоптики попередили, що південний циклон насувається на південний схід України. У зв'язку з цим в регіоні у вівторок очікуються значні дощі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Так, в окремих районах очікуються опади в кількості 8-15 мм, при це в Криму прогнозується до 50 мм опадів.

"Південний циклон, який досягне завтра вдень південного сходу України, спричинить значні дощі, які в окремих районах випадуть в кількості близько 8-15 мм, а в Криму - до 50 мм", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, на завтра в Україні оголошено штормове попередження, негода накриє більшість регіонів країни. Вітер досягне 15-20 м/с (I рівень небезпеки, жовтий).

Також синоптики розповіли, якою буде погода в перший день зими і де очікуються снігопади.

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