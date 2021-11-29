Желтый уровень опасности. В Украине объявлено штормовое предупреждение
Фото: в Украине прогнозируют сильный ветер (Getty Images)
Синоптики предупредили о сильных порывах ветра в Украине во вторник, 30 ноября. Непогода накроет большинство регионов страны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины в Telegram.
Штормовое предупреждение объявлено в ночь на 30 ноября. Сильный ветер прогнозируют на большей части территории Украины.
Также сильные порывы будут днем в западных и северных областях. Ветер достигнет 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый).
В Киеве и области 30 ноября порывы ветра будут 15-20 м/с.
Напомним, на этой неделе в Украине будут различные метеорологические явления - и ливни, и снегопады, а также резкие перепады температуры. Уже завтра всю страну накроют сильные дожди.