На юго-востоке Англии столкнулись два поезда
Фото: на юго-востоке Англии столкнулись два поезда (facebook.com/metpoliceuk)
В воскресенье вечером, 31 октября, на юго-востоке Англии столкнулись два поезда. На данный момент информации о пострадавших нет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Sun.
Инцидент произошел в туннеле Фишертон около Солсбери. В настоящее время на месте происшествия работают правоохранители, спасатели и медики.
Сообщается, что в результате происшествия один из поездов упал на бок.
В районе инцидента может быть нарушено движение поездов.