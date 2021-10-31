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На юго-востоке Англии столкнулись два поезда

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Солсбери, Воскресенье 31 октября 2021 22:45
На юго-востоке Англии столкнулись два поезда Фото: на юго-востоке Англии столкнулись два поезда (facebook.com/metpoliceuk)
Автор: Валерия Полищук

В воскресенье вечером, 31 октября, на юго-востоке Англии столкнулись два поезда. На данный момент информации о пострадавших нет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Sun.

Инцидент произошел в туннеле Фишертон около Солсбери. В настоящее время на месте происшествия работают правоохранители, спасатели и медики.

Сообщается, что в результате происшествия один из поездов упал на бок.

В районе инцидента может быть нарушено движение поездов.

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