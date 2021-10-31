У неділю ввечері, 31 жовтня, на південному сході Англії зіткнулися два потяги. На даний момент інформації про постраждалих немає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Sun .

Інцидент стався в тунелі Фішертон близько Солсбері. В цей час на місці події працюють правоохоронці, рятувальники і медики.

Повідомляється, що в результаті події один з поїздів впав на бік.

У районі інциденту може бути порушено рух поїздів.