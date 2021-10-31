На південному сході Англії зіткнулися два потяги
Фото: на південному сході Англії зіткнулися два потяги (facebook.com/metpoliceuk)
У неділю ввечері, 31 жовтня, на південному сході Англії зіткнулися два потяги. На даний момент інформації про постраждалих немає.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Sun.
Інцидент стався в тунелі Фішертон близько Солсбері. В цей час на місці події працюють правоохоронці, рятувальники і медики.
Повідомляється, що в результаті події один з поїздів впав на бік.
У районі інциденту може бути порушено рух поїздів.