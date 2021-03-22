Юго-восточный электорат может расколоться на три части, - социолог
Социолог допускает раскол юго-восточного электората на три части. В этом случае, если партия "Слуга народа" укрепится в центре и западе, тогда все действия и планы власти окажутся оправданными.
Об этом сообщил в комментарии РБК-Украина директор социологической группы "Рейтинг" Алексей Антипович, говорится в материале "Шаг вправо. Как команда президента Зеленского ищет свою идеологию".
Источник в "Слуге народа" считает, что восточные области чувствуют себя обиженными, нынешним лидерам этого фланга сложно будет что-то сделать.
Социолог Алексей Антипович рассказал изданию, как может расколоться электорат.
"Там может быть мощный радикально пророссийский политик, например, Медведчук. Потом кто-то более умеренный пророссийский или просоветский, а-ля ОПЗЖ. И какая-то условная "партия промышленников и предпринимателей", которые за то, чтобы был порядок, зарплаты, "не важно какой язык" и т.д.", - сказал он.
Напомним, по данным опроса КМИС за 19 марта, Верховная рада и Кабинет министров оказались в конце рейтинга доверия украинцев к институтам. Парламенту доверяют 12% украинцев, правительству - 14%.
Как сообщало РБК-Украина, каждой из пяти парламентских партий доверяет не больше четверти украинцев. Больше всего респондентов в декабре 2020 года доверяли партии "Слуга народа" - 25%.