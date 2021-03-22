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Південно-східний електорат може розколотися на три частини, - соціолог

Новость на русском → Київ, Понеділок 22 березня 2021 09:00
Південно-східний електорат може розколотися на три частини, - соціолог Фото: люди в масці (РБК-Україна)
Автор: Мілан Лєліч, Анастасія Рокитна

Соціолог допускає розкол південно-східного електорату на три частини. У цьому випадку, якщо партія "Слуга народу" зміцниться в центрі і заході, тоді всі дії і плани влади виявляться виправданими.

Про це повідомив в коментарі РБК-Україна директор соціологічної групи "Рейтинг" Олексій Антипович, йдеться в матеріалі "Крок вправо. Як команда президента Зеленського шукає свою ідеологію".

Джерело в "Слузі народу" вважає, що східні області відчувають себе скривдженими, нинішнім лідерам цього флангу складно буде щось зробити.

Соціолог Олексій Антипович розповів виданню, як може розколотися електорат.

"Там може бути потужний радикально проросійський політик, наприклад, Медведчук. Потім хтось більш помірний проросійський чи прорадянський, а-ля ОПЗЖ. І якась умовна "партія промисловців і підприємців", які за те, щоб був порядок, зарплати, "не важливо яка мова" і т. д.", - сказав він.

Нагадаємо, за даними опитування КМІС за 19 березня, Верховна рада і Кабінет міністрів виявилися у кінці рейтингу довіри українців до інститутів. Парламенту довіряють 12% українців, уряду - 14%.

Як повідомляло РБК-Україна, кожній з п'яти парламентських партій довіряє не більше чверті українців. Найбільше респондентів у грудні 2020 року довіряли партії "Слуга народу" - 25%.

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