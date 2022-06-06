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На юге ВСУ уничтожили три склада боеприпасов, много техники и живой силы РФ

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Херсонская область, Понедельник 06 июня 2022 03:28
На юге ВСУ уничтожили три склада боеприпасов, много техники и живой силы РФ Фото: на юге ВСУ уничтожили три склада боеприпасов, много техники и живой силы РФ (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

На южном направлении Вооруженные силы Украины уничтожили три склада боеприпасов, много техники и живой силы оккупантов. ВСУ ликвидировали 59 россиян.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Юг".

В течение дня по позициям украинских военных врагом нанесен авиационный удар вертолетами Ка-52. В ответ по вражеским подразделениям нашей авиацией нанесено три поражения.

За сутки ракетно-артиллерийские подразделения ВСУ на южном направлении уничтожили 59 россиян, танк и шесть других бронированных машин, зенитно-ракетный комплекс "Тор М1", реактивную систему залпового огня, самоходную гаубицу "Гвоздика".

"Также в трех разных населенных пунктах Херсонской области уничтожены три полевых склада боеприпасов.

Также сообщается, что на АЗС россияне собираются продавать ввезенное из Крыма горючее.

Ранее сообщалось, что вооруженные силы Украины под Херсоном уничтожили российскую мотострелковую батальонно-тактическую группу. Потери противника составили около 200 убитыми.

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