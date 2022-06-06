ru ua
Пн, 06 червня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

На півдні ЗСУ знищили три склади боєприпасів, багато техніки і живої сили РФ

Новость на русском →
Херсонська область, Понеділок 06 червня 2022 03:28
На півдні ЗСУ знищили три склади боєприпасів, багато техніки і живої сили РФ Фото: на півдні ЗСУ знищили три склади боєприпасів, багато техніки і живої сили РФ (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

На південному напрямку Збройні Сили України знищили три склади боєприпасів, багато техніки та живої сили окупантів. ЗСУ ліквідували 59 росіян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативне командування "Південь".

Протягом дня по позиціях українських військових ворогом завдано авіаційного удару вертольотами Ка-52. У відповідь по ворожих підрозділах нашою авіацією нанесено три поразки.

За добу ракетно-артилерійські підрозділи ЗСУ на південному напрямку знищили 59 росіян, танк і шість інших броньованих машин, зенітно-ракетний комплекс "Тор М1", реактивну систему залпового вогню, самохідну гаубицю "Гвоздика".

"Також у трьох різних населених пунктах Херсонської області знищено три польових склади боєприпасів.

Також повідомляється, що на АЗС росіяни збираються продавати ввезене з Криму пальне.

Раніше повідомлялося, що Збройні Сили України під Херсоном знищили російську мотострілецьку батальйонно-тактичну групу. Втрати противника склали близько 200 убитими.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Херсонская область
NEWS
На фронті отримав важке поранення адвокат Масі Найєм
На фронті отримав важке поранення адвокат Масі Найєм
DAILY
Без Москви. Чи є шанс на об'єднання православних в Україні
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Без Москви. Чи є шанс на об'єднання православних в Україні