На юге ВСУ уничтожили скопление живой силы и техники России

Отмечается, что скованный в продвижении по суше, враг активизировал воздушные удары.

В районе Апостолового вражеский истребитель применил по бомбардировщику ВСУ крылатую ракету класса "воздух-воздух".

"Мастерство нашего пилота оказалось в виртуозном уклонении от атаки", - говорится в сообщении.

Также в Херсонской области вражеский Ка-52 пытался ударить по нашим позициям, но "предпочел маневр и бегство под огнем достойного отпора".

В Николаевской области зенитно-ракетным подразделением ВСУ точно уничтожен беспилотный разведчик.

Общие потери врага по результатам выполнения военными огневых задач составили 28 захватчиков, 152-мм пушку-гаубицу, танк и два военных автомобиля.

Ранее стало известно, что ВСУ развернули контрнаступление в Херсонской области одновременно на нескольких направлениях. Цель операции - разделить группировку противника на несколько частей.

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