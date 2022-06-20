На юге ВСУ уничтожили скопление живой силы и техники России

На юге Украины ВСУ уничтожили вражескую технику, включая пушку-гаубицу, беспилотник и танк, а также десятки оккупантов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Юг".
Отмечается, что скованный в продвижении по суше, враг активизировал воздушные удары.
В районе Апостолового вражеский истребитель применил по бомбардировщику ВСУ крылатую ракету класса "воздух-воздух".
"Мастерство нашего пилота оказалось в виртуозном уклонении от атаки", - говорится в сообщении.
Также в Херсонской области вражеский Ка-52 пытался ударить по нашим позициям, но "предпочел маневр и бегство под огнем достойного отпора".
В Николаевской области зенитно-ракетным подразделением ВСУ точно уничтожен беспилотный разведчик.
Общие потери врага по результатам выполнения военными огневых задач составили 28 захватчиков, 152-мм пушку-гаубицу, танк и два военных автомобиля.
Ранее стало известно, что ВСУ развернули контрнаступление в Херсонской области одновременно на нескольких направлениях. Цель операции - разделить группировку противника на несколько частей.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.