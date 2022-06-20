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На півдні ЗСУ знищили скупчення живої сили та техніки Росії

Фото: на півдні ЗСУ знищили скупчення живої сили і техніки Росії
Автор: Артур Родивилов

На півдні України ЗСУ знищили ворожу техніку, включаючи гармату-гаубицю, безпілотник і танк, а також десятки окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативне командування "Південь".

Зазначається, що скутий в просуванні по суші, ворог активізував повітряні удари.

В районі Апостолового ворожий винищувач застосував по бомбардувальнику ЗСУ крилату ракету класу"повітря-повітря".

"Майстерність нашого пілота виявилася у віртуозному ухиленні від атаки", - йдеться в повідомленні.

Також в Херсонській області ворожий Ка-52 намагався вдарити по наших позиціях, але "віддав перевагу маневру і втечі під вогнем гідної відсічі".

У Миколаївській області зенітно-ракетним підрозділом ВСУ точно знищений безпілотний розвідник.

Загальні втрати ворога за результатами виконання військовими вогневих завдань склали 28 загарбників, 152-мм гармату-гаубицю, танк та два військові автомобілі.

Раніше стало відомо, що ЗСУ розгорнули контрнаступ у Херсонській області одночасно на декількох напрямках. Мета операції - розділити угруповання противника на кілька частин.

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Херсонская область