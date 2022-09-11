На юге ВСУ уничтожили наведенный россиянами мост через Днепр и десятки оккупантов

Ракетно-артиллерийские подразделения и авиация на юге Украины нанесла более 130 ударов по позициям врага.

"По результатам выполнения боевых задач подтверждены потери врага в количестве 35 оккупантов, 5 единиц авто-бронетехники и миномета 120 калибра. В районе Новой Каховки уничтожен склад боеприпасов и наведен мост через Днепр", - говорится в сообщении.

Действия украинских защитников заставляют оккупантов останавливать логистику и искать альтернативы.

При этом Россия держит в Черном море два носителя крылатых ракет с суммарным залпом до 16 "Калибров". Украинцев предупредили о возможных ракетных ударах.

"Усиление активности врага относительно ракетных ударов прогнозируемо, их интенсивность может быть достаточно плотной. Не игнорируйте предупреждения об опасности, следуйте алгоритмам и правилам действий по сигналам тревог", - добавили военные.