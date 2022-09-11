На півдні ЗСУ знищили наведений росіянами міст через Дніпро та десятки окупантів

Ракетно-артилерійські підрозділи та авіація на півдні України завдала понад 130 ударів по позиціях ворога.

"За результатами виконання бойових завдань підтверджено втрати ворога у кількості 35 окупантів, 5 одиниць авто-бронетехніки та міномета 120 калібру. В районі Нової Каховки знищено склад боєприпасів та наведений міст через Дніпро", - йдеться у повідомленні.

Дії українських захисників змушують окупантів зупиняти логістику і шукати альтернативи.

При цьому Росія тримає у Чорному морі два носії крилатих ракет із сумарним залпом до 16 "Калібрів". Українців попередили про можливі ракетні удари.

"Посилення активності ворога щодо ракетних ударів прогнозовано, їх інтенсивність може бути досить щільною. Не ігноруйте попередження про небезпеку, дотримуйтесь алгоритмів і правил дій за сигналами тривог", - додали військові.